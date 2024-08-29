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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Buhara'da Bir Dizi İncelemede Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın Buhara şehrinde çeşitli tarihi yerleri ziyaret etti, dostluk mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:11
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Buhara'da Bir Dizi İncelemede Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Özbekistan Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi bir ziyaret kapsamında Özbekistan'ın tarihi şehri Buhara'da incelemelerde bulundu. Ersoy, bu ziyaretinde, dua ve ziyaret etmek için ilk olarak Bahaddin Nakşibendi türbesini seçti.

Tarihi Yerlerin İncelenmesi

Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ve Buhara İl Vali Yardımcısı Batırcan Şahriyarov eşliğinde Batı kültürünün derin izlerini taşıyan Lebi Havuz külliyesi gibi birçok tarihi yapıyı ziyaret eden Ersoy, Mirza Uluğbey ve Abdulazizhan medreseleri, Kalan minaresi ve tarihî Ark Kalesi hakkında bilgiler aldı.

Girişimci Kadınlar Derneği Ziyareti

Ziyaretin ardından, TİKA destekleriyle kurulu olan Girişimci Kadınlar Derneği binasına geçen Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dost ve kardeş Özbekistan ile olan bağlarının değerini vurguladı. Ersoy, bu derneğin girişimci kadınların yeteneklerini ve projelerini geliştireceğini belirtti.

Güçlü İlişkiler Vurgusu

Ersoy, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğun her alanda güçlenmeye devam ettiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde iki ülke ilişkilerinin parlak bir gelecek beklediğine inanıyoruz." dedi. Ayrıca, TİKA'nın Özbekistan'da gerçekleştirdiği birçok projeye dikkat çekerek, "Biz Özbekistan’ın her zaman yanındayız." mesajını verdi.

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