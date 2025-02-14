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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Burdur Valiliğini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Burdur Valiliğini ziyaret etti, yerel yöneticilerle görüşmelere katıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:27
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Burdur Valiliğini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Burdur'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur Valiliğine yaptığı ziyaretle dikkat çekti. Bakan Ersoy, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve yöresel kıyafet giymiş çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Valilikte Önemli Görüşmeler

Ziyareti sırasında şeref defterini imzalayan Bakan Ersoy, Vali Bilgihan ile bir süre görüştü. Ziyarette, Burdur'un çeşitli yöneticileri de hazır bulundu. Bu yöneticiler arasında AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı ile MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün yer aldı.

Bakan Ersoy'un ziyareti, Burdur'un kültürel gelişimi ve turizm potansiyeli açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Ersoy...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Ersoy (sağda), Burdur Valiliğini ziyaretinde yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Ersoy...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Ersoy (sağda), Burdur Valiliğini ziyaretinde yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

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