Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Çankırı'yı Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Çankırı Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Buluşmaları etkinlikleri çerçevesinde Çankırı ilini ziyaret etti. Ersoy'un ziyaretleri, yerel turizmi ve kültürel yapıyı destekleme amacı taşıyor.

Yıldıztepe Kayak Merkezi İncelemesi

Bakan Ersoy, ilk olarak Ilgaz ilçesinde yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile bir araya gelen Ersoy, kayak merkezi hakkında detaylı bilgi aldı.

Çerkeş İstasyonunda Kültürel Ziyaretler

Sırasıyla Çerkeş ilçesine geçen Bakan Ersoy, Işıklar Konağı ve Çerkeş Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçe hakkında bilgiler sundu.

Beraberinde Getirdiği İsimler

Ziyaretlerde, Bakan Ersoy'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan eşlik etti.

Bakan Ersoy'un bu ziyaretleri, Çankırı’nın kültürel ve turistik potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlendi.