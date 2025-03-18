Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 18 Mart Mesajı: Çanakkale Geçilmez

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Anlamlı Mesaj

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Ersoy, "Çanakkale, sadece askeri bir zaferin değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi mirasımızın simgesidir. Bu topraklardaki şanlı hatıraları gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Çanakkale geçilmez" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin Anlamı

Bakan Ersoy, Çanakkale'de yazılan destanın, milletin azmini, inancını ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. 110. yıl dönümü dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman Mehmetçikleri, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Ersoy'un mesajı, Çanakkale Türküsü'nün seslendirildiği ve Çanakkale Şehitler Abidesi görüntülerinin yer aldığı bir video ile desteklendi.

Bakan Ersoy'un ifadeleri, Çanakkale'nin kültürel ve tarihi önemine dikkat çekerek, bu mirası geleceğe taşımaya olan kararlılığı vurgulamaktadır.