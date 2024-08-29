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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Bakan Ersoy, 30 Ağustos'un bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:25
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla özel bir mesaj yayınladı. Ersoy, bu anlamlı günün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en onurlu zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan bu zaferin, ulusun vatan sevgisinin, bağımsızlık tutkusunun ve sarsılmaz azminin en büyük nişanesi olduğunu ifade etti. Bu zaferin, her türlü zorluğa karşı Türk milletinin yazdığı eşsiz destanın en değerli sayfalarından biri olduğunu vurguladı.

“Ecdadımızın kıymetli emaneti olan 30 Ağustos ruhu, bizlere daima rehber olacak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için kararlılığımızı arttıracaktır” diyen Bakan Ersoy, bugün vatanın bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan aziz şehitler ve kahraman gazileri herkesin kalbinde yaşatıldığını belirtti. Ayrıca, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en samimi dilekleriyle kutladı.

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