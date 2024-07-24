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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 31 Temmuz Açıklaması

Bakan Ersoy, 31 Temmuz'da 3 aylık turizm raporunu açıklayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:46
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 31 Temmuz Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, temmuz ayı itibariyle 3 aylık turizm verilerini kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

"Turizm Raporu 31 Temmuz'da Açıklanacak"

Ersoy, 31 Temmuz günü gerçekleştirilecek olan basın toplantısında, turizm verileri hakkında kapsamlı bilgiler vereceklerine vurgu yaptı. "Bu tarihte hazırladığımız 3 aylık turizm raporumuzu açıklayacağız," diye belirtti.

Uçuş Rötarları ve Antalya Ziyareti

Bakan, basın mensuplarının son zamanlarda artan uçuş rötarları hakkında sorularını yanıtladı. Uçuşlardaki gecikmelerin turizme olası etkileri konusunda takipte olduklarını ifade eden Ersoy, bir gazetecinin "Antalya'ya gidecek misiniz?" sorusuna; "Her hafta Antalya'dayım. Orada rakamlarla her konuyu masaya yatıracağız," şeklinde yanıt verdi.

Bodrum ve Yunan Adaları Üzerine Değerlendirmeler

Bodrum'daki turizmcilerin karşılaştığı sorunlara da dikkat çeken Bakan, 31 Temmuz'daki basın toplantısında meseleleri detaylı olarak ele alacaklarını belirtti. "Kesin rakamlarla konuşmak daha gerçekçi olmaz mı?" dedi. Ayrıca, Yunan adalarının turizmde daha fazla ilgi gördüğü yönündeki iddialara yanıt olarak, "Rakamlar açıklandığında kesin yorumlarımızı yaparız. İşlemlerimizi düzenli şekilde yapıyoruz," diye konuştu.

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