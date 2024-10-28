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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Bayramı'nda işbirliği ve kararlılığı vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 14:10
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 29 Ekim Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Ersoy, yayımladığı mesajında Cumhuriyetin 101. yılına dikkat çekerek, yeni başlangıçlar ve meydan okumalara hazır olunduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin 101. Yılı

Ersoy, Cumhuriyet'in 100 yılı geride bıraktığına ve Türkiye Yüzyılı'na adım atıldığını belirtti. 29 Ekim 1923 tarihinin geçmişin bir parçası olarak, bugündeki heyecan ve gururun yaşatıldığını ifade etti. "Dünya döndükçe var olmak, gelişmek ve mirası gelecek nesillere güçlenerek ulaştırmak için sarsılmaz bir kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Engelleri Aşmak

Bakan Ersoy, mesajında aşağıdaki ifadeleri kullandı: "Aşılmaz denilen engelleri aşmak ve yapılamaz denilenleri gerçekleştirmek; Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına hizmet etmek ve yarınlarımız için ilerlemek, bizim için asla durmayacak bir hedeftir." Ayrıca, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilere rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Bayram Mesajı

Ersoy, "Cumhuriyetimizin 101. yaşı, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" diyerek mesajını sonlandırdı.

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