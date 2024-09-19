Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Karaman'da Turizm Vizyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaman'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaman'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm alanındaki gelişim hedeflerini paylaştı. Ersoy, "20 yıl önce sadece 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de, bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz," dedi.

Türk Kültürünün Güçlenmesi İçin Çalışmalar

Karaman'ı ziyaret eden Bakan Ersoy’un ilk durağı, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in makamı oldu. Daha sonra AK Parti Karaman İl Başkanlığı'ndaki "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Burada, "Karaman, Türk dilinin başkenti!" diyerek, Türkçe dilinin korunması için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Turizm Gelirleri ve Hedefler

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmden bu yıl 60 milyar dolar gelir hedeflediğini belirterek, "2002 yılında sadece 12 milyon turist gelmişti; şimdi ise 60 milyon hedefliyoruz. Bunu başarabilmemiz için dünyanın 200'den fazla ülkesinde Türkiye'yi tanıtıyoruz," şeklinde konuştu.

Türk dizilerinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ersoy, bu durumun Türkçe öğrenme talebini de artırdığını vurguladı. Öte yandan, kültürel mirasın korunması ve tanıtımının önemi üzerinde durdu.

Gaziler Günü ve Tarihî Anlam

Bakan Ersoy, 19 Eylül'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" ve "mareşallik" unvanının verilişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, gazilere olan saygısını ifade etti ve bu kutsal vatan için sahip çıkma kararlılığını verdi.

Bakan Ersoy, ziyaretinin ardından, Aktekke Camisi'nde Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesini ziyaret etti ve ardından sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.