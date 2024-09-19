DOLAR
34,02 0,13%
EURO
38 -0,1%
ALTIN
2.825,08 -0,84%
BITCOIN
2.135.547,88 -4,15%

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Karaman'da Turizm Vizyonu

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm hedeflerini ve Türk kültürünü koruma çalışmalarını Karaman’da açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:33
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Karaman'da Turizm Vizyonu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Karaman'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaman'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm alanındaki gelişim hedeflerini paylaştı. Ersoy, "20 yıl önce sadece 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de, bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz," dedi.

Türk Kültürünün Güçlenmesi İçin Çalışmalar

Karaman'ı ziyaret eden Bakan Ersoy’un ilk durağı, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in makamı oldu. Daha sonra AK Parti Karaman İl Başkanlığı'ndaki "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Burada, "Karaman, Türk dilinin başkenti!" diyerek, Türkçe dilinin korunması için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Turizm Gelirleri ve Hedefler

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmden bu yıl 60 milyar dolar gelir hedeflediğini belirterek, "2002 yılında sadece 12 milyon turist gelmişti; şimdi ise 60 milyon hedefliyoruz. Bunu başarabilmemiz için dünyanın 200'den fazla ülkesinde Türkiye'yi tanıtıyoruz," şeklinde konuştu.

Türk dizilerinin dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ersoy, bu durumun Türkçe öğrenme talebini de artırdığını vurguladı. Öte yandan, kültürel mirasın korunması ve tanıtımının önemi üzerinde durdu.

Gaziler Günü ve Tarihî Anlam

Bakan Ersoy, 19 Eylül'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "gazilik" ve "mareşallik" unvanının verilişinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, gazilere olan saygısını ifade etti ve bu kutsal vatan için sahip çıkma kararlılığını verdi.

Bakan Ersoy, ziyaretinin ardından, Aktekke Camisi'nde Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un türbesini ziyaret etti ve ardından sektör temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), çeşitli programlar için geldiği Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 1,1 Milyar Liralık İhale: Emlak Konut'un Yeni Projesi
2
BM Çocuk Hakları Komitesi'nden İsrail'e Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Çağrı
3
Kırklareli Gaziler Gençlerle Spor Etkinliği Düzenledi
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Lübnan Ordusu Şüpheli İletişim Cihazlarını İmha Ediyor
6
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
7
Van'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Vurdu

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!