Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Konya'da Hat Sergisi Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hat Sergisini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Telamiz-i Konevi-4 hat sergisini ziyaret etti.

Sergide Sanatçıların Eserleri Sergileniyor

Bakan Ersoy, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Hattat Hüseyin Öksüz ve öğrencilerinin eserlerini inceledi. 115 eserden oluşan bu sergide, Hattat Öksüz ve toplam 71 talebesi yer alıyor.

Teşekkür ve Destek

Eserleri tek tek inceleyen Bakan Ersoy, sergide emeği geçen sanatçılara ve organizasyona destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a da teşekkür etti.

Hat sanatı meraklılarını bekleyen sergi, 29 Aralık'a kadar ziyarete açık kalmaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Telamiz-i Konevi-4 hat sergisini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Telamiz-i Konevi-4 hat sergisini ziyaret etti.