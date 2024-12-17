DOLAR
34,99 -0,15%
EURO
36,75 -0,07%
ALTIN
2.967,79 0,38%
BITCOIN
3.736.203,95 -0,72%

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Konya'da Hat Sergisi Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mevlana Anma Törenleri kapsamında Konya'da hat sergisini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 19:27
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Konya'da Hat Sergisi Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hat Sergisini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Telamiz-i Konevi-4 hat sergisini ziyaret etti.

Sergide Sanatçıların Eserleri Sergileniyor

Bakan Ersoy, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Hattat Hüseyin Öksüz ve öğrencilerinin eserlerini inceledi. 115 eserden oluşan bu sergide, Hattat Öksüz ve toplam 71 talebesi yer alıyor.

Teşekkür ve Destek

Eserleri tek tek inceleyen Bakan Ersoy, sergide emeği geçen sanatçılara ve organizasyona destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a da teşekkür etti.

Hat sanatı meraklılarını bekleyen sergi, 29 Aralık'a kadar ziyarete açık kalmaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Telamiz-i Konevi-4 hat sergisini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Telamiz-i Konevi-4 hat sergisini ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanyol Hukukçulardan İsrail'e Silah Ambargosu Talebi
2
Kamu Başdenetçisi Akarca, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
3
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
4
İnsan Hakları Dernekleri, Fransız Asıllı İsrailli Asker Hakkında Şikayette Bulundu
5
Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Kabul Edecek
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mesajı
7
Libya'da Medya Günleri Forumunda Tecrübe Paylaşıldı

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler