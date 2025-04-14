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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Maldivler Açıklaması: Kültürel Köprüler İnşa Edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Maldivler’in Ankara Büyükelçiliği açılışında iki ülkenin ilişkilerinin güçleneceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 21:56
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Maldivler Açıklaması: Kültürel Köprüler İnşa Edeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Maldivler'in Ankara Büyükelçiliği açılışında yaptığı konuşmada, ilişkilerin ve işbirliğinin güçleneceğini vurguladı. Ersoy, "Bu ortak mirasın farkında olarak halklarımız arasında kültürel köprüler inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Maldivler'in Ankara Büyükelçiliği açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un yanı sıra Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil, Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef ve çeşitli üst düzey yetkililer katıldı. Tören, Dışişleri Bakanı Halil'in bayrağı göndere çekmesiyle başladı.

Uzun Dostluk İlişkisi ve Gelecek Projeler

Ersoy, iki ülke arasındaki uzun dostluk ilişkisini karşılıklı saygıya dayandığını ifade etti. Aralarındaki ilişkilerin yıllar içinde turizm, kültür, ekonomi ve eğitim gibi birçok alanda geliştiğini dile getiren Ersoy, bu büyükelçiliğin açılışının tarihi bir an olduğunu belirtti.

Ersoy, Maldivler'in yalnızca doğal güzellikleriyle değil, zengin kültürü ve tarihine de sahip olduğunu vurgulayarak, bu elçilik aracılığıyla ilişkilerin daha dinamik ve verimli hale geleceğini söyledi.

Yeni Diplomatık Dönem

Ersoy, Türkiye'nin tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu yeni diplomatik dönemin yeni dostluklara, verimli projelere ve başarı hikayelerine olanak sağlamasını umuyorum," dedi.

Maldivler Dışişleri Bakanı Halil’in Mesajları

Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Halil de Türkiye'de ilk büyükelçiliklerini açtıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'ya teşekkür etti. Halil, büyükelçiliğin, ticaret, yatırım, turizm, eğitim gibi birçok alanda işbirliğinin derinleştirilmesini hedeflediğini söyledi.

Geleceğe Yönelik İşbirlikleri

Büyükelçi Latheef, Türkiye ile Maldivler arasındaki ilişkilerin güçlendiğine vurgu yaparken, bu açılışın yeni bir dönemin başlangıcını müjdelediğini ifade etti. Latheef, savunma ve ticaret gibi alanlarda önemli işbirliklerinin gelişeceğini ve iki ülkeye sürdürülebilir gelişme sağlanacağını belirtti.

Maldivler'in Ankara Büyükelçiliği resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı...

Maldivler'in Ankara Büyükelçiliği resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 6), Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil (sol 5), Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef (sol 4), üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

Maldivler'in Ankara Büyükelçiliği resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı...

Maldivler'in Ankara Büyükelçiliği resmi açılış töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 6), Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil (sol 5), Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef (sol 4), üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

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