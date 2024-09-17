Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Mustafa Ayaz'a Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata veda eden ünlü ressam Mustafa Ayaz için duygusal bir taziye mesajı yayımladı.

Sosyal Medyada Yayımladığı Mesaj

Bakan Ersoy, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Soyut sanatın ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden biri olan, eserleriyle sanata farklı bir soluk getiren Prof. Dr. Mustafa Ayaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız, onun özgün vizyonu ve sanata kattığı yenilikçi yaklaşımın eksikliğini her daim hissedecektir. Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi ile Türk sanatını uluslararası platformda tanıtmaya çalışan ve yaşamı boyunca pek çok genç sanatçıya ilham kaynağı olan Ayaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."