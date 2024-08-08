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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Turizm ve Erişim Yasağı Açıklamaları

Bakan Ersoy, Instagram erişim yasağının çözülmesini umduğunu ve Türkiye'nin turizmdeki başarılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:28
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Turizm ve Erişim Yasağı Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Canlı Yayında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Habertürk TV'de yayımlanan Nedir? Ne Değildir? programında instagram erişim yasağı ve turizm rakamları hakkında bilgiler verdi. 55 ülkede Türkiye reklamlarının yayınlandığını belirten Ersoy, "Oyunlar kesiliyor arada Türkiye reklamı giriyor" dedi.

Instagram Erişim Yasağına İlişkin Açıklama

Ersoy, Ulaştırma Bakanlığının Türkiye'deki Instagram erişim yasağını takip ettiğini ifade ederek, "Karşılıklı görüşmelerle iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözüleceğini umuyorum" dedi.

Türkiye'nin Turizm Başarısı

Son 6 yılda tüm hedeflerin tutturulduğunu belirten Ersoy, Kovid-19 sonrası Türkiye'ye gelen turist sayısının hızlı artış gösterdiğini ve bu yıl sonuna kadar 60 milyon turist beklediklerini açıkladı.

Rekabetçi Tanıtım Faaliyetleri

Bakan Ersoy, "Türkiye reklamları dünyanın dört bir yanında yayınlanıyor ve şu anda turizm konusunda en yoğun reklam veren ülkeyiz" diye konuştu. Türk Hava Yolları üzerinden hedef destinasyonlara yönelik tanıtımlar yapıldığını vurguladı.

Kariye Camii Ziyaret Yönetim Planı

Kariye Camii'nin ziyaretçi yönetim uygulamasına geçileceğini açıklayan Ersoy, UNESCO ile iş birliği içinde çalışmalar yapıldığını ve caminin ziyaretçi sayısının sınırlı tutulacağını vurguladı.

Hatay'daki Hasarlar ve Restorasyon Çalışmaları

Geçtiğimiz yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı hasarları değerlendiren Ersoy, en büyük hasar gören müzenin Hatay'da olduğunu belirtti. "Antakya bir müze şehir olacak" ifadesini kullandı.

Sonuç olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, hem yurtiçi hem yurtdışındaki turizm faaliyetlerini artırmak için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

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