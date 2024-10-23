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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Tepki

Bakan Ersoy, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısını kınadı ve şehitler için taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:42
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Sert Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi olan TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesisini hedef alan terör saldırısını kınadı. Ersoy, "Türkiye'mizin istikrarına ve huzuruna karşı yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Hain Saldırının Ardından Başsağlığı Mesajı

Ersoy, Macaristan Milli Günü etkinliği için CSO Ada Ankara'da yaptığı konuşmada, "TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

Türk-Macar Kültür Yılı Etkinlikleri

Konuşmasında, Türk-Macar Kültür Yılı süresince "Yüz Yıllık Dostluk ve İş Birliği" temalı etkinlikler düzenlendiğini vurguladı. Ersoy, "100. yılda 100 etkinlik" hedefleri olduğunu belirterek, iki ülkenin kültürel değerlerinin sağlam bir şekilde sergilendiğini ifade etti.

Türk-Macar Dostluğunu Güçlendirme Vurgusu

Bakan Ersoy, iki ülkenin yan yana geldiği etkinlikler sayesinde kültürel etkileşimlerin arttığını belirterek, "Türk-Macar dostluğunu kültür ve sanatla daha ileri taşımak için her türlü çabanın içinde olmaya hazırız" dedi. Ersoy, Macar Operası ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası iş birliğiyle gerçekleşen Macar Bestecileri Konseri için de emeği geçenleri tebrik etti.

Dost Sportifik İlişkilerin Devamı

Ersoy, "Sayın Büyükelçinin şahsında tüm Macar halkının ve Macaristan'ın Milli Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Türkiye-Macaristan dostluğunun kültür ve sanat aracılığıyla güçlenerek devam etmesini diliyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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