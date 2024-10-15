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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Iğdır'da Turizm Potansiyelini Değerlendirdi

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Iğdır'da kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtma hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:49
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Iğdır'da Turizm Potansiyelini Değerlendirdi

Kültürel Mirasın Korunması ve Tanıtımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Iğdır'da yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak amacımız, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Iğdır’da da tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve bu zenginlikleri tüm dünyaya tanıtmaktır" dedi.

Iğdır'ın Tarihi Önemi

Bakan Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, Iğdır'ın tarih boyunca sahip olduğu kültürel zenginliğin önemine dikkat çekti. İldeki tarihi kalıntıların her birinin büyük bir öyküyü barındırdığını dile getirdi. "Iğdır, açık hava müzesi gibi tarihi izler barındırmaktadır" şeklinde konuştu.

Turizm Potansiyeli ve Planlar

Ersoy, doğal güzelliklerin yanı sıra, Ağrı Dağı'nın etkileyici manzarası ve Aras Nehri'nin bereketli topraklarının, Iğdır’ı turizm açısından cazip bir noktaya taşıdığına vurgu yaptı. "Hayata geçireceğimiz projelerle, Iğdır’ın yerli ve uluslararası turizmde hak ettiği yere gelmesi için önemli adımlar atacağız" dedi.

Yabancı Turistlerde Dikkat Çeken Artış

Bakan Ersoy, yabancı turist sayısında son 10 yılda kaydedilen önemli artışa ilişkin, "Turist sayımızı artırmak için yeni rotalar ve destinasyonlar oluşturmayı hedefliyoruz. Hızla bir turizm master planı hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tanıtım Çalışmaları

Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye’nin tanıtımında önemli görevler üstlendiklerini belirtti. "GoTurkiye platformunun altında GoIğdır bölümünü oluşturduk. Yabancı turist sayısını artırmak için birlikte çalışacağız" dedi.

Gelecek Vizyonu

Iğdır’ın sınır komşularıyla olan ilişkilerine de dikkat çeken Ersoy, "İran, Azerbaycan, Nahçıvan ve Ermenistan’la sınır kapılarının açılması durumunda Iğdır, önemli bir turizm merkezi haline gelebilir" dedi.

Programa, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve diğer partililer katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret ederek...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ersoy, burada konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret ederek...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ersoy, burada konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret ederek...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ersoy, burada konuşma yaptı.

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