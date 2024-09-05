Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalyan Şef Danilo Zanna ile Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Danilo Zanna ile Görüşme Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile önemli bir toplantı yaptı.

Türk Mutfağının Tanıtımı

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağının uluslararası platformda tanıtılmasının öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

İstanbul'daki Buluşma

Bugün, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleşen buluşmada Bakan Ersoy, yapılan titiz çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Türk mutfak kültürünün dünyaya açılmasına yönelik stratejileri ele alan Ersoy, Danilo Zanna'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), İtalyan şef Danilo Zanna (sağda) ile İstanbul AKM'de görüştü.