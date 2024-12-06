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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırklareli'nde Cemevi Açılışında Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli'nde yapılan Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi'nin açılışında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:21
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırklareli'nde Cemevi Açılışında Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kırklareli'nde Cemevi Açılışı Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kırklareli'nde gerçekleştirilen Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi açılışında önemli bir konuşma yaptı. Bakan Ersoy, insanlığa sevgi, hoşgörü, adalet ve diğerkamlık ile bakmayı öğrendiklerini vurgulayarak, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin felsefesinin, yalnızca Alevi-Bektaşi toplumlarına değil, tüm insanlığa ortak bir anlam ifade ettiğine her zaman inandık ve inanmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırklareli Valiliği'nde Başladı

Bakan Ersoy, programına Kırklareli Valiliği'nden başladı. Kırklareli Valisi Uğur Turan ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Ersoy, valilik anı defterini imzaladı. Daha sonra Parti il Başkanlığı ve Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklara değindi.

İnsanlığa Yönelik Mesajlar

Açılışta konuşan Ersoy, dünyanın birçok yerinde insanlara inançları nedeniyle ayrımcılık yapıldığını ve bunun sonuçlarının yıkıcı olduğunu ifade etti. "Biz, din, dil, ırk ve mezhep farklarını ayrımcılık sebebi olarak görmedik. Bu farklılıklar, Türk medeniyetinde bir zenginlik olarak kabul edilmektedir" dedi.

Anadolu Felsefesinin Önemi

Ersoy, Anadolu'nun kültürel mirasının insanlık için büyük önem taşıdığını belirterek, "Dinde zorlama yoktur, bu anlayışla Anadolu'da mayalanan düşünceleri dünyaya yaymalıyız" dedi. Ayrıca, cemevlerine destek verdiklerini ve yeni oluşturulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın faaliyetlerini anlattı.

Mali Destek ve Yatırımlar

Bakan Ersoy, 2023 ve 2024 yılları için Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na toplam 258 milyon lira ödenek ayrıldığını duyurdu. 355 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat taleplerinin değerlendirildiğini belirten Ersoy, deprem bölgelerine öncecelik verildiğini vurguladı.

Yerel Yönetimlerin Desteği

Kırklareli Valisi Uğur Turan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan çalışmalara dikkat çekti. Alevi toplumu için yapılan bu çalışmaların sorunların yerinde çözülmesini sağladığını ifade etti.

Programın Devamı

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve katılımcılar, Sarı Saltuk Kültürevi Cemevi'nin açılış kurdelesini keserek, yeni cemevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Valilik anı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Ersoy, Vali Uğur Turan'dan (sağda) brifing aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Valilik anı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Ersoy, Vali Uğur Turan'dan (sağda) brifing aldı.

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