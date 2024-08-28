Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan’da Resmi Temaslarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret amacıyla Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi ve burada Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ersoy'un Mirziyoyev tarafından kabulü sırasında, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da hazır bulundu. Özbek Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıcak selamlarını iletti.

Stratejik Ortaklık ve Kültürel İşbirliği

Görüşmede, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi ve kültürel işbirliklerinin genişletilmesi konuları ele alındı. Taraflar, karşılıklı kültürel ve insani alışverişin devam etmesinin önemine de vurgu yaptı.

Ersoy, Özbekistan'da ekonomik işbirliğini ve kültürel faaliyetlerin artırılmasını hedefleyerek birçok ortak projeyi teşvik etme çağrısında bulundu. Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov ile çalışma yemeğinde bir araya gelen Ersoy, ayrıca Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev ile de görüşmeler yaptı.

Turizmde İşbirliği ve Strateji Gelişimi

Bakan Ersoy, Özbekistan’ın Türkiye’nin turizm deneyimlerinden faydalanma isteğini belirtti. Özbekistan’ın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelen turist sayısını artırmak için stratejik ortaklıklar üzerine geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

2025 Kültürel Etkinlikleri

2025 yılında Türk ve Özbek sanatçıların birbirlerine yönelik etkinlikler düzenlemesi planlanıyor. Ersoy, bu protokole uygun olarak kültürel ilişkileri geliştirme yol haritası belirlendiğini de duyurdu.

Buhara’da Yeni Projeler

Bakan Ersoy, yarın Buhara şehrindeki tarihi yerleri ziyaret edecek, yeni yatırım projelerinin tanıtım toplantısına katılacak ve Buhara Girişimci Kadınlar Derneği’ni ziyaret edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Ersoy, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Ersoy, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Ersoy, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Ersoy, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Ersoy, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Ersoy, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Ersoy, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Ersoy, görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.