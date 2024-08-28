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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Özbekistan'da Kültürel İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Bakan Ersoy, Özbekistan'da kültürel ilişkileri güçlendirmek adına önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:17
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Özbekistan'da Kültürel İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Özbekistan'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyareti sırasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile bir araya geldi. Görüşmelere Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ve bakanlık yetkilileri de katıldı.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Toplantıda, Ersoy, ülke olarak kültürel bağları daha da güçlendirme amacında olduklarına dikkat çekti. Bu görüşmenin Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkileri ileri taşımada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ersoy, geçtiğimiz haziran ayında Türkiye'de yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'ndan bahsederek, iki ülkenin kültürel miraslarını korumak ve ortak projeler geliştirmek için niyet beyanı imzaladıklarını vurguladı.

Mirası Gelecek Nesillere Taşımak

Ersoy, "İki ülkenin kültürel mirasları, dünya genelinde takdir edilen bir hazinedir ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak ortak görevimizdir" dedi. Ayrıca, tarihi eserlerin restorasyon ve konservasyon konularında Özbekistan ile deneyimleri paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

2025 Kültür Günleri Planları

Bakan Ersoy, 2021 sonunda Türkiye'de gerçekleştirilen Özbekistan Kültür Günleri etkinliğini hatırlatarak, 2025 sonunda Özbekistan'da bir kültür festivali düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Ortak Eğitim ve Etkinlikler

İki ülkenin kültürleri arasında mutlak bir etkileşim olduğunu belirten Ersoy, ortak kültürel etkinlikler, sergiler ve festivaller düzenlemeye yönelik adımlar atacaklarını, uygun koşullar sağlandığında Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Özbekistan Kültür Bakanı'nın Açıklamaları

Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov, Türk heyetini ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin kültürel ve sanatsal ilişkilerinin gelişiminden bahsetti.

Nazarbekov, ayrıca iki ülkenin ortak geçmişinin ve kültürlerinin bir bütün olduğunu belirterek, "Dili, dini, kültürü ve kökü bir olan iki milletiz" dedi.

Ersoy'un ziyareti sırasında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi ve diğer bakanlarla görüşmeler yapması da gündemde.

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