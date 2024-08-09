Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan Turizm Raporu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Canlı Yayın Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, canlı yayında Now Haber programında Merve Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Yayında, Türkiye’nin turizm alanındaki önemli gelişmelerine dikkat çekti.

Türkiye'nin Turizm Stratejisi

Bakan Ersoy, 2018 yılından bu yana Türkiye’nin nitelikli turist hedeflediğini ve bu yönde önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. 2024 yılı için kişi başı gecelik harcamanın artmaya devam ettiğini belirterek, hedeflerini sıraladı.

Turizm Gelirlerinde Artış

Ersoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak, geçmiş yıllara göre turizm gelirlerinin arttığını ifade etti. "2023 yılı için hedefimiz 60 milyar dolar," diyerek 2022 ve 2023’te rekorlar kırdıklarının altını çizdi.

Gece Müze Uygulamaları

Bakan, yeni başlatılan gece müzeciliği uygulamasının Antalya gibi turizm odaklı bölgelerde büyük ilgi gördüğünü, ziyaretçilerin sıcak havadan dolayı gündüz aktivitelere katılmadığını belirtti. Bu projeyle, gün batımından sonra müzelere olan ilginin arttığını ifade etti.

Arkeolojik Kazı Çalışmaları

Ersoy, arkeolojik kazı çalışmalarında ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, kazı başkanlıklarının sayısının arttığını ve bu alanda daha fazla kaynak sağlandığını duyurdu.

Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Mücadele

Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede de yeni stratejiler uygulandığını belirten Ersoy, yurt dışından Türkiye'ye getirilen tarihi eserlerin sayısı hakkında bilgi verdi.

Hibe Programları ve Destekler

Kültürel varlıkların hasarın ardından yeniden inşasına yönelik çalışmalar için hibe programları olduğunu söyleyen Bakan, başvuruların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Pasaport ve Vize İle İlgili Sorunlar

Yurt dışı çıkış harçları ve pasaport sayfaları ile ilgili sorunlara dair açıklamalarda bulunan Ersoy, tüm dünyada vize alım sürecinin zorluğuna da değindi. Çözüm önerileri üzerinde çalışıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un açıklamaları, Türkiye'nin uluslararası arenada turizmdeki yerini güçlendirmeye yönelik somut adımlar attığını gösteriyor.