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Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Kenan Işık'ın vefatını duyurarak eserlerinin gelecek nesillere ışık tutacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:12
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Kenan Işık İçin Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Duygusal Taziye Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kenan Işık için bir taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Ersoy, Işık'ın Türk tiyatrosundaki ve televizyon dünyasındaki önemli yerini vurguladı.

Kenan Işık'ın Sanata Katkıları

Ersoy, Kenan Işık'ın uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptığını belirterek, sanatçının eserlerinin ve performanslarının gelecek nesillere rehberlik edeceğini ifade etti. Bakan, "Kenan Işık, Türk kültür hayatına büyük katkılarda bulunmuştur. Sanatı, bilgi birikimi ve saygın duruşuyla gönüllerde taht kurmuştur" dedi.

Başsağlığı Dilekleri

Bakan Ersoy, Kenan Işık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi. "Mekanı cennet olsun" diyerek, sanatçının anısını onurlandırdı.

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