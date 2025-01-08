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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Selim İleri'ye Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ünlü yazar Selim İleri'nin vefatını derin bir üzüntüyle karşıladı ve başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:21
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Selim İleri'ye Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın usta kalemlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen kimliğiyle edebiyatımıza ve sanat dünyamıza eşsiz katkılar sunan Selim İleri'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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