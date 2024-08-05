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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sema Çeyrekbaşı İçin Taziyeler

73 yaşındaki tiyatro sanatçısı Sema Çeyrekbaşı yaşamını yitirdi, sanat camiasında yas var.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:46
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sema Çeyrekbaşı İçin Taziyeler

Sanat Camiasında Acı Kayb

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları sanatçısı ve oyuncu Sema Çeyrekbaşı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. 73 yaşında yaşamını yitiren Çeyrekbaşı, sanat dünyasında önemli bir iz bıraktı.

Bakanlıktan Taziye Mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sanat dünyamızın kıymetli bir ismini daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sema Çeyrekbaşı'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

Sema Çeyrekbaşı'nın Sağlık Durumu

Sema Çeyrekbaşı, temmuz ayında beyne pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Bu süreçten sonra yaşanan gelişmeler, sevenlerini ve sanat camiasını derinden etkiledi.

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