Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Yavuz Bülent Bakiler için taziye

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla NSosyal hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:45
Bakanlıktan yapılan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, düşünce dünyamızın mümtaz isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şiirleri, yazıları ve fikirleriyle sadece edebiyat dünyasında değil, aynı zamanda milletimizin kültür ve düşünce hayatında da derin izler bırakan Bakiler, Türk dünyasının hafızasında daima yaşayacaktır. Ülkemize kattığı değerleri saygıyla hatırlayacağımız merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

