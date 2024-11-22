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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2025 bütçesinde sanat, kütüphane ve turizm alanlarındaki gelişmeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 12:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bütçe Sunumu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Bakan, sunumunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2023-2024 sanat sezonunda gerçekleştirilen 1009 temsil ile 614 bin seyirciye ulaşarak %90 doluluk oranı sağladığını belirtti. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeylerinden biri olarak kaydedildi.

Modern Kütüphane Hizmetleri

Ersoy, toplumda kütüphane kullanımı ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla 1300 modern kütüphane ile hizmetlerini sürdürdüklerini vurguladı. Bu yılın ilk 6 ayında kitap varlığı 24,8 milyona, üye sayısı 6,4 milyon ve kapalı kullanım alanı yaklaşık 700 bin metrekareye ulaştı.

Kapadokya Koruma Çalışmaları

Bakan Ersoy, Kapadokya Bölgesi'ndeki tarihi ve doğal değerlerin korunması adına 1154 izinsiz ve kaçak yapının kaldırıldığını belirtti. Ayrıca, 211 taşınmaz kültürel varlık tescil ederek koruma altına alındığı bilgisini paylaştı.

Cemevi Destekleri ve Etkinlikler

Cemevlerine yönelik yapılan desteklerden bahseden Ersoy, 258 milyon lira ödenekle bakım-onarım taleplerinin karşılandığını ifade etti. Bakanlık bünyesinde 829 cemevinin aydınlatma giderleri de karşılanmaktadır.

Devlet Tiyatroları ve Sinema Destekleri

Bakan Ersoy, Devlet Tiyatrolarının seyirci sayısının %66 artarak 2,2 milyona yükseldiğini aktardı. Sinema alanında yapılan desteklerin 374 milyon lira seviyesine çıkarıldığı belirtildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun çalışmalarını da değerlendiren Ersoy, bu yıl 1814 öğrenciye burs sağlandığını ve 120 bilimsel etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Genel Değerlendirme

2025 yılı bütçesi, bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil olmak üzere 53 milyar 202 milyon 392 bin lira olarak öngörülmüştür.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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