Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın özel ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Güray Müze, Türk Dünyası Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, bu ödüllere layık görülen kuruluşlar olarak öne çıkıyor.

Bakan Ersoy’dan Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödül kazananların neden seçildiğini detaylandırdı. Kapadokya bölgesindeki binlerce yıllık geleneksel el sanatı mirasını tanıtan, mimari yapısı ve içeriğiyle gelenekselliği modern ile harmanlayan Güray Müze, dünyanın ilk ve tek yer altı seramik müzesi olması dolayısıyla bu ödülü kazanmıştır.

Ödül Kazanan Diğer Kurumlar

Türk Dünyası Vakfı, Türk kültürü, edebiyatı ve sanatını projeler, etkinlikler ve eğitim faaliyetleriyle toplum ile buluşturarak önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca, Eskişehir'in kültür ve turizm potansiyelini artırarak benzer girişimlere ilham vermesi nedeniyle ödül kazanmıştır.

Buna ek olarak, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, galerisi, müzesi ve geniş yayıncılık faaliyetleriyle Türk kültürü ve sanatına önemli katkılarda bulunmaktadır. Her yıl düzenlediği yaklaşık 250 kültürel etkinlik ile sanatseverlere dinamik bir sanatsal mekan sunarak bu ödüle layık bulunmuştur.

Bakan Ersoy’un Teşekkürü

Bakan Ersoy, "Ülkemizin kültür ve sanatını hem ulusal hem de uluslararası alanda başarıyla temsil eden bu değerli kurumlarımıza, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma yolunda gösterdikleri çabalar ve sundukları eşsiz katkılar için gönülden teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.