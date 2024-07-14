Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 81 ilde tarihi camilerde demokrasi şehitleri için mevlit okutacağını duyurdu. Bu önemli etkinlik, Türkiye genelinde milli birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilecek.



81 İLDE TARİHİ CAMİLERDE DUALAR YÜKSELECEK

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana her 15 Temmuz'da 81 ildeki 86 tarihi camide mevlit okuttuklarını belirtti. Aksu, bu sene de aynı geleneği sürdüreceklerini ve tüm vatandaşları dualara "amin" demek için camilere beklediklerini ifade etti. Aksu, "Demokrasi şehitlerimiz için düzenleyeceğimiz bu etkinlikle milli birlik ve beraberliğimize bir kez daha vesile olmayı umuyorum" dedi.

MEVLİT OKUTULACAK CAMİLER

Bu sene de mevlitlerin okunacağı camiler arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki önemli tarihi camiler yer alıyor. İşte bazıları:

Adana Ulu Cami

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii

Antalya Murat Paşa Camii

Bursa Ulu Cami

Diyarbakır Ulu Cami

Erzincan Cami-i Kebir

İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii

Sultanahmet Camii

Fatih Camii

Eyüp Sultan Camii

Taksim Camii

Valide-i Cedit Camii

İzmir Hisar Camii

Kayseri Cami Kebir

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. O gece, vatanın bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna canlarını feda eden kahramanlarımız, her yıl düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında camilerde okutulacak mevlitler, şehitlerimizi anmak ve onlara olan minnetimizi göstermek için önemli bir vesile olacak.

