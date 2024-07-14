Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 81 ilde tarihi camilerde demokrasi şehitleri için mevlit okutacak.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 15:39
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde mevlit okutulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 81 ilde tarihi camilerde demokrasi şehitleri için mevlit okutacağını duyurdu. Bu önemli etkinlik, Türkiye genelinde milli birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilecek.

81 İLDE TARİHİ CAMİLERDE DUALAR YÜKSELECEK

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana her 15 Temmuz'da 81 ildeki 86 tarihi camide mevlit okuttuklarını belirtti. Aksu, bu sene de aynı geleneği sürdüreceklerini ve tüm vatandaşları dualara "amin" demek için camilere beklediklerini ifade etti. Aksu, "Demokrasi şehitlerimiz için düzenleyeceğimiz bu etkinlikle milli birlik ve beraberliğimize bir kez daha vesile olmayı umuyorum" dedi.

MEVLİT OKUTULACAK CAMİLER

Bu sene de mevlitlerin okunacağı camiler arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki önemli tarihi camiler yer alıyor. İşte bazıları:

Adana Ulu Cami

Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii

Antalya Murat Paşa Camii

Bursa Ulu Cami

Diyarbakır Ulu Cami

Erzincan Cami-i Kebir

İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii

Sultanahmet Camii

Fatih Camii

Eyüp Sultan Camii

Taksim Camii

Valide-i Cedit Camii

İzmir Hisar Camii

Kayseri Cami Kebir

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. O gece, vatanın bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna canlarını feda eden kahramanlarımız, her yıl düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında camilerde okutulacak mevlitler, şehitlerimizi anmak ve onlara olan minnetimizi göstermek için önemli bir vesile olacak.

İLGİLİ HABERLER

Borcu 50.000 TL'den fazla olanlar dikkat! Büyük devlet kıyağı geliyor

Somer şeften lezzetli köfte yapmanın sırrı! Köfteciler bu tüyoyu sır gibi saklıyor

Duş suyuna sirke ekleyince mucize yaratıyor! Bu bilgiyi keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Emeklilere 1000 değil 100.000 TL birden ödeme! PTT emekliye büyük sürprizi yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Güzellik merkezlerini iflas ettirecek yöntem! Mükemmel kaş şekli için az bilinen püf noktası

Ziraat Bankası emekli promosyonunda vites artırdı! Emeklilere sürpriz rakam

Emeklinin tek başvurusuna 80.000 TL nakit hazır! Denizbank yapılmayanı yaptı

Selçuk Geçer bombayı patlattı! Parasını buna yatıranın dünyası başına yıkılacak

SYDV yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! 40 yaş altı KPSS şartsız başvurular açıldı

Somer şeften lezzetli köfte yapmanın sırrı! Köfteciler bu tüyoyu sır gibi saklıyor

Duş suyuna sirke ekleyince mucize yaratıyor! Bu bilgiyi keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Maaş zammı son dakika değişti! Yeni zam oranı yüzde 35 oldu

Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel alımı! Belgelerini alan başvuruya akın edecek

Emeklilere 1000 değil 100.000 TL birden ödeme! PTT emekliye büyük sürprizi yaptı

Ziraat Bankası'nda hesabı olana acil duyuru! Sadece 2 hafta süreniz kaldı

Borcu 50.000 TL'den fazla olanlar dikkat! Büyük devlet kıyağı geliyor