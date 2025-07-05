DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.931,02 -0,36%

Kültür Yolu Festivali Trabzon'da Başladı: Kültürümüz Dünyada Marka Haline Geliyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 15:15
Kültür Yolu Festivali Trabzon'da Başladı: Kültürümüz Dünyada Marka Haline Geliyor

Kültür Yolu Festivali Trabzon'da Başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali açılışında önemli mesajlar verdi. Alpaslan, "Kültür Yolu Festivalleri, dünyada bir marka haline geldi" dedi.

Festivalin Etkisi ve Katılım

Alpaslan, festival kapsamında binlerce sanatçının katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde bu yıl 20 ilde etkinlik gerçekleştireceğiz. Her yıl katılım sayısını artırarak bu programı tüm Türkiye'ye yaymayı ve uluslararası anlamda tanıtımını desteklemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler 9 Gün Sürecek

Trabzon'da 9 gün boyunca kültür ve sanat adına birçok etkinliğin gerçekleştirileceğinin altını çizen Alpaslan, "Tiyatro, opera, konser, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri gibi birçok program düzenlenecek. Bu kültür sanat şöleniyle Trabzonlular için unutulmaz anlar yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Trabzon'un Kültürel Zenginliği

Alpaslan, Trabzon'un tarih, sanat, turizm ve spor açısından zenginliğine vurgu yaparak, "Elbette ki böyle önemli bir festivalin burada gerçekleşmesi oldukça yerinde" dedi.

Protokol Açıklamaları ve Sergiler

Vali Aziz Yıldırım ise 9 gün boyunca yaklaşık 400 etkinlik düzenleneceğini açıkladı. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon’un tarihi ve zengin kültürü ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise festivalin Trabzon'un tanıtımı açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Protokol üyeleri; açılışın ardından "Türkiye'nin Minyatürleri", "Türkiye'nin Ustaları" gibi sergileri ziyaret ederek, restorasyonu tamamlanan Trabzon Müzesi'nde de info aldı.

Festivalin Hedefi

Festival, 13 Temmuz'da sona erecek olup, Trabzon’daki etkinliklerin kültür ve sanat adına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Kültür Yolu Festivali ile Türkiye’nin dünya çapında tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali...

"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış toplantısıyla başladı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.

"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali...

"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış toplantısıyla başladı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da Aşure Dağıttı
2
Kahramanmaraş'ta Yangın: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
3
Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi Projeleri İçin Türkiye Turu Müjdesi
4
Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası Tuzla'da Coşkuyla Tamamlandı
5
Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL
6
Artvin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Polis Hayatını Kaybetti
7
Antalya'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz