Kültür Yolu Festivali Trabzon'da Başladı: Kültürümüz Dünyada Marka Haline Geliyor

Kültür Yolu Festivali Trabzon'da Başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali açılışında önemli mesajlar verdi. Alpaslan, "Kültür Yolu Festivalleri, dünyada bir marka haline geldi" dedi.

Festivalin Etkisi ve Katılım

Alpaslan, festival kapsamında binlerce sanatçının katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde bu yıl 20 ilde etkinlik gerçekleştireceğiz. Her yıl katılım sayısını artırarak bu programı tüm Türkiye'ye yaymayı ve uluslararası anlamda tanıtımını desteklemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler 9 Gün Sürecek

Trabzon'da 9 gün boyunca kültür ve sanat adına birçok etkinliğin gerçekleştirileceğinin altını çizen Alpaslan, "Tiyatro, opera, konser, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri gibi birçok program düzenlenecek. Bu kültür sanat şöleniyle Trabzonlular için unutulmaz anlar yaşatacağız" şeklinde konuştu.

Trabzon'un Kültürel Zenginliği

Alpaslan, Trabzon'un tarih, sanat, turizm ve spor açısından zenginliğine vurgu yaparak, "Elbette ki böyle önemli bir festivalin burada gerçekleşmesi oldukça yerinde" dedi.

Protokol Açıklamaları ve Sergiler

Vali Aziz Yıldırım ise 9 gün boyunca yaklaşık 400 etkinlik düzenleneceğini açıkladı. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon’un tarihi ve zengin kültürü ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise festivalin Trabzon'un tanıtımı açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Protokol üyeleri; açılışın ardından "Türkiye'nin Minyatürleri", "Türkiye'nin Ustaları" gibi sergileri ziyaret ederek, restorasyonu tamamlanan Trabzon Müzesi'nde de info aldı.

Festivalin Hedefi

Festival, 13 Temmuz'da sona erecek olup, Trabzon’daki etkinliklerin kültür ve sanat adına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Kültür Yolu Festivali ile Türkiye’nin dünya çapında tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor.

"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış toplantısıyla başladı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.

"Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış toplantısıyla başladı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katıldı.