Kültürel Etkileşim ve Turizm İlişkileri Güçleniyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, St. Petersburg Forumunda

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, 10. St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Forumda, kültürler arası anlayışı güçlendirmek ve kültürel mirası koruma konularında somut öneriler geliştirilmesi hedefleniyor.

Rus Misafirlerin Türkiye Ziyareti

Mumcu, 2023 yılı itibarıyla 6,3 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, turizmin iki ülke halkları arasında kültürel etkileşimi pekiştirdiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda, bu etkileşimin ekonomiye ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağladığını ifade etti.

Kültürel İşbirlikleri için İslami Projeler

Mumcu, Türkiye ile Rusya'nın dostane ilişkilerinin kültürel ve turistik etkileşimlerle daha da güçlenebileceğini belirtti. "Kültürel değişim programları ve ortak turizm projeleri, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek adına son derece önemli," dedi.

Dijital Sanat Projeleri ve Festivaller

Bakan Yardımcısı, dijital çağda sanat ve kültürün sanal ortamda paylaşımının önemine dikkat çekerek, ortak dijital projeler ve sanal sergilerin geniş kitlelere ulaşma fırsatı sunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Kültür Yolu Festivalleri'yle ilgili bilgiler vererek, sanat gruplarını festivallere katılmaya davet etti.

Gelecek İçin Umut Verici Fırsatlar

Mumcu, forumun, kültürel işbirliklerini ileriye taşıyarak yeni fırsatlar sunacağına inandığını ifade etti. "Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusundaki potansiyelimiz, Türkiye-Rusya Kültür Karma Komisyonu aracılığıyla daha çok tartışılabilir," diyerek sözlerini tamamladı.