Kumköy Sahili, Çardakların Yıkımıyla Doğal Görünümüne Kavuştu

Antalya'nın Kumköy Sahili, Yeniden Doğdu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan ve yaz aylarında tatilcilerin çardaklarla kapladığı Kumköy Sahili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen yıkım kararı sonrası temizlenerek eski ihtişamına kavuşturuldu.

Yeni Görünüm Drone ile Görüntülendi

5 yıldızlı otellere yakın konumda bulunan sahilde, çardakların yıkımının ardından yenilikler yapıldı. Aksu Belediyesi ekipleri, yıkılan çardakların sahiplerine malzemelerini toplama süresi verirken, kalan atıkları temizledi. Sonuç olarak, Kumköy Sahili, doğal gidişatına geri dönerek hoş bir manzaraya sahip oldu.

Yerel Halk Görüş Bildirdi

Kumköy Sahili'nin eski ve yeni halini kıyaslayan cennet gibi bir sakini, Cevher Çakır, "Yıkımı destekliyorum. Önceden sahil düzensizdi, çevre kirliliği problemleri hakimdi. Şimdi ise sahil temizlendi, doğal haliyle çok daha güzel görünüyor. Eğer çardak yapımına izin verilecekse, belediye standart bir tasarım belirlemeli ve buna uygun yapılar yapılmalı" şeklinde konuştu.

Çakır, bugün balık tutmak için sahile geldiğini belirterek, bu yeni halin kendisine daha fazla keyif verdiğini aktardı. Kumköy Sahili artık halkın ailece vakit geçirebileceği, doğal bir ortam sunmaya devam ediyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki Kumköy Sahili, yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenerek eski güzel görünümüne kavuşturuldu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki Kumköy Sahili, yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenerek eski güzel görünümüne kavuşturuldu.