Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu'ndan Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapatma Kararına Sert Tepki

Kumluca Belediye Başkanı'ndan Kapatma Kararına Tepki

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin kapatılma kararına karşı çıkan ilk isimlerden biri oldu. Avcıoğlu, bu kararın kendilerini rahatsız ettiğini ifade etti.

Fakültenin kapatılma kararının kamuoyunda büyük bir rahatsızlık yarattığını belirten Avcıoğlu, "Bu fakültemizin kapatılması kararı bizleri derinden üzmüştür. Kumluca Eğitim Vakfı olarak yargı yoluna başvuracağız," dedi.

Ayrıca, fakültenin kapatılma gerekçeleri arasında yer alan staj imkânları ve diğer eksikliklerle ilgili gerekli altyapı çalışmalarını ortaklaşa yürütmeye hazır olduklarını dile getiren Avcıoğlu, "Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) kapatma kararını geri çekmesi için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde her türlü çalışmayı yapmaya hazırız," şeklinde konuştu.

Avcıoğlu, Kumluca Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini vurgulayarak, "İlçemizin fakülte alanındaki gelişiminin sürmesi için gerekli mücadelenin kararlılıkla devam edecektir," dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatılması yönünde alınan karardan rahatsız olduklarını belirterek, fakültenin kapatılmaması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesinin kapatılması yönünde alınan karardan rahatsız olduklarını belirterek, fakültenin kapatılmaması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.