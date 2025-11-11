Kumluca'da Kanlıca (Çam) Mantarı: Kilogramı 350-450 TL'ye Satılıyor

Antalya Kumluca'da çam ağaçları altında çıkan Kanlıca mantarı, yağmur ve gök gürültüsünü takiben hasat ediliyor; kilosu 350-450 TL arasında satılıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:31
Kumluca'da Kanlıca (Çam) Mantarı, Yağmur ve Gök Gürültüsüyle Kendiliğinden Çıkıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çam ağaçlarının altında doğal olarak yetişen Kanlıca (yöresel tabiriyle) çam mantarları, şimşek ve gök gürültüsünü takiben yağmurla birlikte ortaya çıkıyor. Bölge halkı için bu mantarlar hem geçim kaynağı hem de yöresel bir lezzet niteliğinde.

Sezon ve Hasat

Her yıl Kasım ve Aralık aylarında başlayan yağmurların ardından mantarlar kendiliğinden yetişiyor ve yaklaşık bir ay süren hasat dönemi boyunca toplanıyor. Dağlardan toplanan mantarlar şehir meydanında satışa sunuluyor; sezonun ilk ürünleri yüksek fiyattan alıcı buluyor.

Satıcılar Ne Diyor?

Osman Günay satış hakkında, 'Mantarları ormandan kendimiz topluyoruz. Bazı bölgelerde Kanlıca mantarı diyorlar. Bizim bölgede Çıntar da diyorlar. Ekmek parası çıkarıyoruz. Toplayıp gelip satıyoruz. Bugün için 350 ile 450 TL arasında satılıyor' dedi.

İlkay Öncel ise mantarın yerel özelliklerine vurgu yaparak, 'Kumluca’nın yerel bir yetişen mantarı bu. Ormanlarda çıkıyor. Kendi haline büyüyor. Çok doğal çok lezzetli bir yiyeceğimiz. Kavurması olur. Kızartması olur. Kebabı olur. Her türlü yemeği olur. 350 TL kilosu' ifadelerini kullandı.

Fiyat Dalgalanması

Durmuş Ergül fiyatlardaki değişimi şöyle aktardı: 'Bu Allah tarafından ormanda çam ağaçlarının altında çıkar. Bir ay sürer. Topluyoruz, toplayanlardan alıyoruz. Burada (şehir meydanında) satıyoruz. Bir ay bir sezonu var. 500 TL'den başladı. Şu an 300 TL. Ormanda çoğaldıkça fiyatlar düşüyor. Geçen sen Türkiye’nin hiçbir yerinde mantar çıkmadı. Gök gürültüsü olunca yağmur ne kadar çok yağarsa rutubet olursa mantar o kadar çok çıkıyor.'

Toplama Alanları ve Lezzet

Aslı Uysal ise toplama alanlarını anlatarak, 'İlçeye bağlı Karacaören, Yenikışla köylerinden bu mantarları topluyoruz. Çam mantarı bunlar. Çam ağaçlarının dibindeki porların (küflenmiş çürümüş çam yaprakları) altında yetişiyor. Yağmur yağınca şimşek ve gök gürültüsüyle çıkıyor. En doğal etten daha lezzetli. Senede bir kere çıkıyor. Gelip almanızı tavsiye ederim. En azından bir tadına bakın memnun kalırsınız. Yağmurlu havalarda elbette çıkıyor. Ama gök gürültüsü ve şimşekte daha güzel çıkıyor. Yetişiyor' dedi.

