Kumluca'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın güzel ilçesi Kumluca'da çıkan orman yangını, etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Kuzca Mahallesi'nde, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, yoğun dumanların görünmesi üzerine bölgedeki yangın söndürme ekiplerine haber verildi.

Yangın Müdahalesi Hızla Gerçekleşti

Bölgeye hızlı bir şekilde intikal eden ekipler, hem karadan hem de havadan yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangının yayılmaması için ekiplerin gösterdiği özverili çaba dikkat çekti.

Yaralanan İşçi Tedavi Altında

Ayrıca, yangınla mücadele sırasında sarp arazideki alevlere müdahale eden bir orman işçisinin, bir taşın üzerine düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.