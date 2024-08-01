Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'nın Eserleri Su Altı Arkeoloji Müzesi'nde Sergilenecek

Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı Kazıları ve Sergileme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3.600 yıllık Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'nın kazılarından çıkan eserlerin, Kemer'de yapımı süren Su Altı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini duyurdu.

Tarihî Bir Miras: Mavi Vatan

Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Mavi Vatan'da bir tarih hazinesi. Dünyanın en eski ticaret gemisi. Su altı arkeolojisinin en ileri teknolojileriyle gerçekleştirilen çalışmalar, 50 metre derinlikte büyüleyici bir dünyayı gözler önüne seriyor."

Bakan, ayrıca bu kazıların, Bakanlık desteği ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğiyle yürütüldüğünü vurguladı ve "Bu eşsiz eserler, mavi mirasımızı geleceğe taşıyor. Emeği geçen tüm arkeologlarımıza teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Eserlerin Sergileneceği Müze

Kemer'de inşa edilen müze, ziyaretçilere kazanılan tarihi eserleri keşfetme fırsatı sunacak. Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı'nın buluntuları, Türkiye'nin zengin tarihin ortaya çıkarılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.