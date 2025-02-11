DOLAR
36,03 -0,05%
EURO
37,19 -0,18%
ALTIN
3.368,94 -0,27%
BITCOIN
3.530.878,23 -0,64%

Kunduz'da İntihar Saldırısı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir banka önünde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:39
Kunduz'da İntihar Saldırısı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da İntihar Saldırısı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde meydana gelen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay, Kunduz şehir merkezinde bulunan bir bankanın önünde, yerel saatle 08.30 sularında gerçekleşti.

Saldırı ve Olayın Detayları

TOLO News'a açıklama yapan Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cumauddin Haksar, patlamanın intihar saldırısı olduğunu açıkladı. Haksar, saldırıda sivil ve güvenlik güçleri dâhil olmak üzere toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haksar, olayla ilgili henüz bir tutuklama olmadığını ve incelemelerin sürdüğünü kaydetti. Saldırının hedefinin, maaşlarını çekmek için bankaya giden Afgan güvenlik görevlileri olduğuna dair iddialar bulunuyor. Saldırıyı üstlenen henüz bir grup olmadığı için, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

DEAŞ'ın Saldırıları Devam Ediyor

Afganistan'da yer alan terör örgütü DEAŞ, özellikle Şiiler ve Afgan güvenlik güçleri başta olmak üzere çeşitli gruplara sık sık saldırılar düzenliyor. Bu tür saldırılar, ülkenin güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yangınlarda Erken Uyarı ve İkaz Sistemlerinin Önemi
2
Sinop'un Erfelek Tatlıca Şelaleleri Kış Manzarasıyla Büyülüyor
3
Kraliçe Arı Davası: Dolandırıcı 4 Yıl Hapse Mahkûm Edildi
4
Kahramanmaraş, Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 105. Yılını Coşkuyla Kutluyor
5
Malezya Başbakanı Enver: Türkiye ile ASEAN İşbirliği Potansiyeli Büyük
6
İstanbul'da Kar Yağışı Ulaşımı Vuruyor
7
ABD Adalet Bakanlığı, New York Belediye Başkanı Eric Adams Hakkındaki Suçlamaları Düşürdü

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!