Kunduz'da İntihar Saldırısı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'da İntihar Saldırısı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde meydana gelen intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Olay, Kunduz şehir merkezinde bulunan bir bankanın önünde, yerel saatle 08.30 sularında gerçekleşti.

Saldırı ve Olayın Detayları

TOLO News'a açıklama yapan Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cumauddin Haksar, patlamanın intihar saldırısı olduğunu açıkladı. Haksar, saldırıda sivil ve güvenlik güçleri dâhil olmak üzere toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haksar, olayla ilgili henüz bir tutuklama olmadığını ve incelemelerin sürdüğünü kaydetti. Saldırının hedefinin, maaşlarını çekmek için bankaya giden Afgan güvenlik görevlileri olduğuna dair iddialar bulunuyor. Saldırıyı üstlenen henüz bir grup olmadığı için, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

DEAŞ'ın Saldırıları Devam Ediyor

Afganistan'da yer alan terör örgütü DEAŞ, özellikle Şiiler ve Afgan güvenlik güçleri başta olmak üzere çeşitli gruplara sık sık saldırılar düzenliyor. Bu tür saldırılar, ülkenin güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getiriyor.