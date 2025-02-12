Kunduz'daki İntihar Saldırısını DEAŞ Üstlendi

DEAŞ, Kunduz'daki İntihar Saldırısını Üstlendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde meydana gelen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan TOLO News’e göre, DEAŞ terör örgütü, bu saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cumauddin Haksar, saldırının dün sabah saatlerinde, şehir merkezinde bulunan Kabil Bank'ın önünde gerçekleştiğini açıkladı. Patlama, yerel saatle 08.30 sularında gerçekleşti.

Haksar, yaptığı açıklamada, olayın bir intihar saldırısı olduğu bilgisini verirken, patlamada toplamda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Afganistan'da DEAŞ başta olmak üzere birçok silahlı grup, özellikle Afgan Şiileri ve farklı etnik gruplara yönelik sıkıntılı bir güvenlik durumu oluşturmakta. Bu gibi silahlı ve bombalı saldırılar, bu grupların hedef alındığını gösteriyor.