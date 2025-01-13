Küpkıran Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Coşkuyla Başladı

Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi, sezon açılışı ile kayakseverlere kapılarını açtı, pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:19
Küpkıran Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Coşkuyla Başladı

Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde Sezon Başladı

Ağrı'da kayakseverler, Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezonun başlamasıyla birlikte pistleri doldurdu. Kent merkezine sadece 2 kilometre mesafede yer alan bu popüler kayak merkezi, geçen hafta yaşanan kar yağışı sonrası kayakseverler için hazır hale getirildi.

Pistler Hazır, Eğlence Bütün Hızıyla Devam Ediyor

Merkezde, yaklaşık 700 metre uzunluğunda 3 farklı pist bulunuyor. Kayakseverler, sezonun ilk kayağını gerçekleştirerek keyifli anlar yaşadı. Aileler kayak ve snowboard yaparken, çocuklar da kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Merkezde, gece kayağı imkanı da sunulmakta, bu da ek bir keyif katmakta. İlk gün yaşanan hareketlilik ise dronla görüntülendi.

Kayakseverlerin Yükselen Keyfi

Kayakseverlerden Gökhan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. "Kayak pistimiz çok fazla büyük değil ama çocukları buraya getiriyoruz. Hep beraber eğleniyoruz," diyen Polat, kayak merkezlerinin aileler için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.

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