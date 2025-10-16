Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Kırklareli'de: Muhammed Talha Aslın Birinci

Diyanet'in Kırklareli'ndeki Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali'nde Gaziantepli Muhammed Talha Aslın birinci oldu.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:21
Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Kırklareli'de: Muhammed Talha Aslın Birinci

Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Kırklareli'de Sona Erdi

Gaziantepli Muhammed Talha Aslın Türkiye birincisi seçildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kırklareli'de düzenlenen Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali, Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Yarışmaya, bölgelerinde birinci olan 7 erkek hafız katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Kırklareli Valisi Uğur Turan, serhat şehri Kırklareli'nin böyle önemli bir programa ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu vurguladı. Turan, 'Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberleyen değil, aynı zamanda yaşayan ve yaşatan gençlerimizi, onları büyük bir özveriyle yetiştiren hocalarımızı ve ailelerini gönülden kutluyorum.' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da Kırklareli'nde ilk kez Türkiye finalinin düzenlendiğini belirterek, bu tür yarışmaların önemine dikkat çekti. Akbulut, 'Aslında yarışmalar eğitimin bir parçasıdır. Bazen pedagojik olarak çocukları bir şeyde yarıştırmak, ödül vermek 'doğru mu? yanlış mı?' diye tartışmalar görürüz. Yüce kitabımız müminlere seslenirken 'hayırda yarışın' diyor.' ifadelerini kullandı ve yarışmacılara başarı dileklerini iletti.

'Kur'an mezarlıkta okuma için değil'

Akbulut, dünyanın zor bir sınavdan geçtiğine dikkat çekerek, 'Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği, savrulmuşlukların yaşandığı, değerlerin ve Kur'an ile hemhal olmanın neredeyse tamamen yavaş yavaş koptuğu bir çağda Kur'an-ı Kerim'e gönül vermiş olmanın bile birinci olarak gönlümüzde yeri olduğunu unutmayalım. Bizim yavrumuzun 'ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum, Allah'ın bana ne anlatmak istediğini öğrenmek istiyorum' demesi bile bizim için bir birinciliktir. Biz aslında sadece mezarlıkta okumak için değil, bu kitap bize ne mesaj veriyor, ne kadar öğrendiğimde ne kadar beni etkiliyor... Kim Kur'an-ı Kerim ile hemhalsa, kim Kur'an-ı Kerim'i daha fazla biliyor ve daha fazla yaşıyorsa aslında bir adım öndedir. Kur'an ziyadır, ışıktır, hidayettir. Kur'an-ı Kerim değdiği yeri rahmetiyle kuşatır.' sözleriyle yarışmanın ruhunu özetledi.

Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş de bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yapılan değerlendirme sonucu dereceye girenler açıklandı: Gaziantep'ten Muhammed Talha Aslın birinci, Kocaeli'nden Mehmet Said Araz ikinci, Manisa'dan Furkan Enes Kaya üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sedide Akbulut ve İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kırklareli'nde "Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye...

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kırklareli'nde "Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" düzenlendi. Ulu Cami'de düzenlenen programda Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kırklareli'nde "Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye...

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?