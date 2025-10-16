Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Kırklareli'de: Muhammed Talha Aslın Birinci

Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Kırklareli'de Sona Erdi

Gaziantepli Muhammed Talha Aslın Türkiye birincisi seçildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kırklareli'de düzenlenen Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali, Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Yarışmaya, bölgelerinde birinci olan 7 erkek hafız katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Kırklareli Valisi Uğur Turan, serhat şehri Kırklareli'nin böyle önemli bir programa ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu vurguladı. Turan, 'Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberleyen değil, aynı zamanda yaşayan ve yaşatan gençlerimizi, onları büyük bir özveriyle yetiştiren hocalarımızı ve ailelerini gönülden kutluyorum.' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da Kırklareli'nde ilk kez Türkiye finalinin düzenlendiğini belirterek, bu tür yarışmaların önemine dikkat çekti. Akbulut, 'Aslında yarışmalar eğitimin bir parçasıdır. Bazen pedagojik olarak çocukları bir şeyde yarıştırmak, ödül vermek 'doğru mu? yanlış mı?' diye tartışmalar görürüz. Yüce kitabımız müminlere seslenirken 'hayırda yarışın' diyor.' ifadelerini kullandı ve yarışmacılara başarı dileklerini iletti.

'Kur'an mezarlıkta okuma için değil'

Akbulut, dünyanın zor bir sınavdan geçtiğine dikkat çekerek, 'Ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği, savrulmuşlukların yaşandığı, değerlerin ve Kur'an ile hemhal olmanın neredeyse tamamen yavaş yavaş koptuğu bir çağda Kur'an-ı Kerim'e gönül vermiş olmanın bile birinci olarak gönlümüzde yeri olduğunu unutmayalım. Bizim yavrumuzun 'ben Kur'an-ı Kerim öğrenmek istiyorum, Allah'ın bana ne anlatmak istediğini öğrenmek istiyorum' demesi bile bizim için bir birinciliktir. Biz aslında sadece mezarlıkta okumak için değil, bu kitap bize ne mesaj veriyor, ne kadar öğrendiğimde ne kadar beni etkiliyor... Kim Kur'an-ı Kerim ile hemhalsa, kim Kur'an-ı Kerim'i daha fazla biliyor ve daha fazla yaşıyorsa aslında bir adım öndedir. Kur'an ziyadır, ışıktır, hidayettir. Kur'an-ı Kerim değdiği yeri rahmetiyle kuşatır.' sözleriyle yarışmanın ruhunu özetledi.

Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş de bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından yapılan değerlendirme sonucu dereceye girenler açıklandı: Gaziantep'ten Muhammed Talha Aslın birinci, Kocaeli'nden Mehmet Said Araz ikinci, Manisa'dan Furkan Enes Kaya üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sedide Akbulut ve İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından takdim edildi.

