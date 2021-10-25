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Kur etkisi madeni paraları da etkiledi: 50 kuruşun basım maliyeti tam 66 kuruş!

Döviz kurlarının giderek yükselmesi madeni paraların basımında kullanılan maden maliyetlerini de artırdı. Piyasalarda en çok kullanılan 50 kuruşun basım maliyetinin 66 kuruşa mal olduğu bildirildi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 12:27
Kur etkisi madeni paraları da etkiledi: 50 kuruşun basım maliyeti tam 66 kuruş!
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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, madeni paraların maliyetlerine ilişkin bir çalışma yaptı ve çıkan sonuçları da kamuoyu ile paylaştı. Sürekli artış gösteren döviz kurlarından madeni paralarında etkilendiğini belirten Yalım, elde ettiği sonuçlara dayanarak Merkez Bankası'nın madeni para basımında ciddi zarar ettiğini söyledi.


Dolar ve euronun yükselmesinin madeni paraların basımında kullanılan madenlerin fiyatlarında da bir yükselme meydana getirdiğini söyleyen Özkan Yalım, darphane’nin hem enerji hem de personel giderleri olduğunu ve bu yükselişlerin ciddi zararlar doğurmaya başladığını ifade etti. Halkın bozuk paralar olarak gördüğü 1, 5, 10, 25 ve 50 kuruş madeni paraların maliyetleri son dönemlerde çok fazla yükseldiğine dikkat çeken Yalım, 1 kuruş paranın basımı için 26 kuruşluk bakır ve nikel madeni kullanıldığını saptadıklarını söyledi.

Hesaplamalarına göre 5 kuruşun maden maliyetinin 28 kuruşa, 10 kuruşun maliyetinin ise 31 kuruşa geldiğini belirten Özkan Yalım, 25 kuruşun maliyetinin 39 kuruşa ve 50 kuruşun maliyetinin ise 66 kuruşa mal olduğunu kaydetti. 


Son Güncelleme: 25.10.2021 12:27
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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası50 Kuruşun MaliyetiMadeni Para MaliyetleriDarphane
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