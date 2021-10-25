Kur etkisi madeni paraları da etkiledi: 50 kuruşun basım maliyeti tam 66 kuruş!

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, madeni paraların maliyetlerine ilişkin bir çalışma yaptı ve çıkan sonuçları da kamuoyu ile paylaştı. Sürekli artış gösteren döviz kurlarından madeni paralarında etkilendiğini belirten Yalım, elde ettiği sonuçlara dayanarak Merkez Bankası'nın madeni para basımında ciddi zarar ettiğini söyledi.
Hesaplamalarına göre 5 kuruşun maden maliyetinin 28 kuruşa, 10 kuruşun maliyetinin ise 31 kuruşa geldiğini belirten Özkan Yalım, 25 kuruşun maliyetinin 39 kuruşa ve 50 kuruşun maliyetinin ise 66 kuruşa mal olduğunu kaydetti.
Son Güncelleme: 25.10.2021 12:27