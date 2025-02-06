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Kurak Kış Pakistan Tarımını Tehdit Ediyor

Kurak geçen kış, Pakistan tarımında büyük düşüşlere ve gıda güvenliği risklerine yol açtı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:18
Kurak Kış Pakistan Tarımını Tehdit Ediyor

Kurutucu Kış: Pakistan Tarım Sektörünü Olumsuz Etkiliyor

Pakistan, bu kış mevsiminde normalden yaklaşık yüzde 70 daha az yağış aldığını bildirdi. Bu durum, tarımın büyük ölçüde mevsimsel yağışlara bağlı olduğu ülke için büyük tehlike anlamına geliyor. Pakistan Meteoroloji Dairesi, kurak kışın tarım bölgesinde sulama suyu sıkıntısına yol açtığını duyurdu.

Kuraklık Tarımı Vuruyor

Özellikle Pencap ve Sind eyaletlerinde tarım yapılan araziler olumsuz etkilendi. Meyve ve sebze gibi kış tarım ürünlerinin üretimi ciddi şekilde azaldı. Artan sıcaklıklarla birlikte devam eden kuraklık, ülkenin iş gücünün yüzde 38'ini temsil eden tarım sektöründe büyük baskı oluşturdu.

Büyük Buğday Düşüşü Bekleniyor

Pakistan Çiftçi Kurulu Genel Sekreteri Vakar Rizvi, buğday üretiminde yüzde 30 ila 35 oranında bir düşüş öngördüğünü belirtti. Rizvi, ekilen buğdayların tane oluşumu ve çiçeklenme aşamasında olduğunu vurgulayarak, "Yağış yoksa ciddi bir üretim krizi ile karşı karşıya kalabiliriz," dedi.

Gıda Güvenliği Tehlikede

Uzmanlar, iklim değişikliği, hatalı hükümet politikaları ve hızlı kentsel büyümenin Pakistan tarımını tehdit ettiğini savunuyor. Pamuk üretiminde yüzde 33'lük düşüş öngörülürken, bu durum 2 milyar doların üzerinde pamuk ithalatı gerektirebilir.

Hızla Artan Kentleşme Tehlike Oluşturuyor

Pencap'ın verimli tarım arazilerinin yüzde 20 ila 30'unun konut ve sanayi alanlarına dönüştüğü belirleniyor. Rizvi, bu durumun uzun vadede gıda güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı. "Hükümetin tarım arazilerinin konut alanlarına dönüştürülmesini durdurması gerekiyor," dedi.

Pakistan, önümüzdeki yıllarda tarımındaki bu olumsuz etkilerle başa çıkmak zorunda kalacak ve aksi halde büyük ölçüde gıda ithalatına bağımlı hale gelecektir.

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