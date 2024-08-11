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Kuraklık Anadolu Ada Çayı Hasadını Olumsuz Etkiliyor

Burdur'da kuraklık sebebiyle ada çayı hasadı bu yıl zorlu geçiyor, verim büyük oranda düştü.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 12:55
Kuraklık Anadolu Ada Çayı Hasadını Olumsuz Etkiliyor

Burdur'da Kuraklıkla Mücadele Eden Çiftçiler Zor Durumda

Burdur’da, ilkbahar ve haziran aylarında yetersiz yağış alan Anadolu ada çayı, büyüme aşamasında zorluklar yaşıyor. Geçen yıla göre verim %60 oranında düştü.

Yağış Verileri Düşüş Gösteriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Akdeniz Bölgesi’nde haziranda sadece 6,4 mm yağış kaydedildi. Normalde 21,2 mm olan bu rakam, üçte bir oranında bir azalmayı ifade ediyor. Bu bağlamda da ilkbahar yağışları, mevsim normallerinin %11 altında kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre %40 oranında düştü.

Hasatta Zorluklar

Yeşilova ilçesinde dalga büyüklüğüne ulaşamayan ada çayları, bu yıl 30 santim civarında kaldı ve tamburlu traktörlerle biçiliyor. Çiftçiler, yüksek sıcaklık ve tozla başa çıkmak zorunda kalıyor.

İhracat ve Talep Durumu

Güneşte kurutularak elenen ada çayları, Avrupa, ABD, Kanada ve bazı Asya ile Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa pazarında ada çayına yüksek bir talep var.

Çiftçilerin Görüşleri

Öztürk Sarıca, ada çayının tarımındaki verim kaybına dikkat çekerek, iklim değişikliğinin etkilerini vurguladı. “Ada çayı geç büyüdü. Geçen yılın rekoltesinin sadece %40’ını alabiliriz,” dedi. Sarıca, tıbbi aromatik bitkilerin iklim şartlarından olumsuz etkilendiğini ve gelecekte daha büyük tarımsal sorunların yaşanabileceğini belirtti.

Fiyatlar Artışta

Geçen yıl 200 ton kuru ada çayı hasadı yapan Sarıca, bu yıl 70-80 ton arasında bir hasat bekliyor. “Kurusunun kilogramı 40-50 lira civarında, ada çayı yağı ise 1000 liranın üzerinde,” diye ekledi. Sarıca, iklim değişikliğiyle ilgili önlemler alınamazsa, tarımsal sürdürülebilirlik için zorluklar yaşanabileceğini ifade etti.

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında...

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında verim, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 azalırken çiftçiler, boyları yeterince büyümeyen ada çayının hasadında zorluk çekiyor. Bu yılki hasat döneminde boyları yaklaşık 30 santimetre olan ada çayları ancak yere yakın tamburlu traktörle biçiliyor. Tambur toprağa temas ettiğinden çiftçiler, tarlada sıcağın yanı sıra tozla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında...

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında verim, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 azalırken çiftçiler, boyları yeterince büyümeyen ada çayının hasadında zorluk çekiyor. Bu yılki hasat döneminde boyları yaklaşık 30 santimetre olan ada çayları ancak yere yakın tamburlu traktörle biçiliyor. Tambur toprağa temas ettiğinden çiftçiler, tarlada sıcağın yanı sıra tozla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında...

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında verim, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 azalırken çiftçiler, boyları yeterince büyümeyen ada çayının hasadında zorluk çekiyor. Bu yılki hasat döneminde boyları yaklaşık 30 santimetre olan ada çayları ancak yere yakın tamburlu traktörle biçiliyor. Tambur toprağa temas ettiğinden çiftçiler, tarlada sıcağın yanı sıra tozla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında...

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında verim, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 azalırken çiftçiler, boyları yeterince büyümeyen ada çayının hasadında zorluk çekiyor. Bu yılki hasat döneminde boyları yaklaşık 30 santimetre olan ada çayları ancak yere yakın tamburlu traktörle biçiliyor. Tambur toprağa temas ettiğinden çiftçiler, tarlada sıcağın yanı sıra tozla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında...

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında verim, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 azalırken çiftçiler, boyları yeterince büyümeyen ada çayının hasadında zorluk çekiyor. Bu yılki hasat döneminde boyları yaklaşık 30 santimetre olan ada çayları ancak yere yakın tamburlu traktörle biçiliyor. Tambur toprağa temas ettiğinden çiftçiler, tarlada sıcağın yanı sıra tozla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında...

İlkbahar ve haziran döneminde yeterince yağış alamayan Burdur'da yetiştirilen Anadolu ada çayında verim, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 azalırken çiftçiler, boyları yeterince büyümeyen ada çayının hasadında zorluk çekiyor. Bu yılki hasat döneminde boyları yaklaşık 30 santimetre olan ada çayları ancak yere yakın tamburlu traktörle biçiliyor. Tambur toprağa temas ettiğinden çiftçiler, tarlada sıcağın yanı sıra tozla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

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