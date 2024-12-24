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Kuraklık Riskindeki Göller İçin Eylem Planları Başlatılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık riski altındaki göller için eylem planları hazırlayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:54
Kuraklık Riskindeki Göller İçin Eylem Planları Başlatılıyor

Göller İçin Harekete Geçiliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulunun üçüncü toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kuraklık riski altında bulunan 8 göl için eylem planlarının hazırlanacağını duyuran Yumaklı, "Su stresi altında bir ülke olarak alacağımız bu karar, bizim için çok değerli bir adım olacaktır." dedi.

Su Kaynaklarının Önemi

Yumaklı, suyun insan refahı ve sürdürülebilir kalkınma için elzem olduğunu vurguladı. Ayrıca, küresel iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının tehdit altında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi temiz su kaynaklarına erişimin artık bir "beka" meselesi haline geldiğini ifade etti.

Su Kayıplarının Azaltılması

Büyüyen ekonomi ve artan üretimle birlikte birçok sektördeki su ihtiyacının arttığını dile getiren Yumaklı, su kaynaklarının korunması için kuruldukları belirtti. Su Verimliliği Seferberliği’nin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda ön plana çıkarılacağını dile getirdi.

Belediyeler Arasında İşbirliği

Yumaklı, su kayıplarının azaltılması için önümüzdeki günlerde daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceklerini açıkladı. Ayrıca, 'Belediye Su Kardeşliği' uygulamasına bu yıl 15 yeni belediyenin eklendiğini ve 62 belediyenin iyi uygulamaları paylaşacağını ifade etti.

Kuraklıkla Mücadele Stratejileri

Ulusal Su Kurulu’ndan alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarına devam eden Yumaklı, Fırat-Dicle Havzası için iklim değişikliğine yönelik acil önlem planlarının hazırlanacağını bildirdi. Kuraklık riski altındaki göller için eylem planlarının tüm kamu kurumları ile iş birliği içinde hazırlayacaklarını belirtti.

Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları

Yumaklı, yeşil alanlarda ve peyzaj projelerinde kurakçıl uygulamalara geçileceğini açıkladı. Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberi çerçevesinde, az su tüketen peyzaj türlerine geçileceğini ve bu sayede %80’e varan su tasarrufunun sağlanacağını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Ulusal Su Kurulunun üçüncü toplantısının ardından, burada alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Ulusal Su Kurulunun üçüncü toplantısının ardından, burada alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

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