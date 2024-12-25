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Kuraklık Sonrası Büyük Menderes Nehri Yağmurla Canlandı

Büyük Menderes Nehri, etkili yağışlarla yeniden hayat buldu; Aydın Ovası'nda tarımsal sulama açısından önemli gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:38
Kuraklık Sonrası Büyük Menderes Nehri Yağmurla Canlandı

Büyük Menderes Nehri Yağmur Sularıyla Yeniden Canlandı!

Aydın Ovası'nın sulanmasında kritik bir rol üstlenen Büyük Menderes Nehri, dünden beri etkili olan yağışların ardından su seviyesinin yükselmesiyle yeniden hayat buldu. Yıllardır süregelen kuraklık nedeniyle ciddi su kaybı yaşayan nehir, şimdi gözle görülür bir canlanma yaşıyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğarak, Uşak, Denizli ve Aydın illerinden geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes, uzun süredir kuraklık yüzünden bazı kısımlarında su kaybı yaşamakta idi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, beklenen yağmurların gelmesinin ardından duyduğu mutluluğu ifade etti. Başkan Kaya, "Kurak geçen sezondan dolayı çiftçimiz mağdur olmuştu. Şimdi nehrin yeniden dolması bizim için berekettir" dedi.

Yağışların etkisiyle nehrin yeniden dolması, çiftçiler için umut vadederken; aynı zamanda bazı tarlaların da su altında kalmasına neden oldu.

Aydın Ovası'nın sulanmasında önemli bir yere sahip Büyük Menderes Nehri'nde yağışların ardından su...

Aydın Ovası'nın sulanmasında önemli bir yere sahip Büyük Menderes Nehri'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi.

Aydın Ovası'nın sulanmasında önemli bir yere sahip Büyük Menderes Nehri'nde yağışların ardından su...

Aydın Ovası'nın sulanmasında önemli bir yere sahip Büyük Menderes Nehri'nde yağışların ardından su seviyesi yükseldi.

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