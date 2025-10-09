Kuraklıkla Mücadelede Bilginin Gücü: FAO'dan Çiftçiye Uygulamalı Destek

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık uyarıyor

GÜLSELİ KENARLI - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, kuraklığa karşı en önemli çözümün çiftçinin bilgilendirilmesi olduğunu belirterek, çiftçiye bilginin uygulamalı olarak aktarılması gerektiğini söyledi.

Kuraklığa karşı en önemli çözüm bilgi. Selışık, çiftçilerin doğru bilgiye erişimi ve bu bilginin uygulamalı biçimde aktarılmasının kuraklığın etkilerini azaltmada kilit rol oynadığını vurguladı.

Tarım sektöründe kuraklıkla mücadele konusunun tartışıldığı ortamda Selışık'ın açıklamaları, bilgi paylaşımı ve uygulamalı eğitimlerin önemine dikkat çekti.