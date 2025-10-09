Kuraklıkla Mücadelede Bilginin Gücü: FAO'dan Çiftçiye Uygulamalı Destek

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, kuraklıkla mücadelede en etkili çözümün çiftçinin uygulamalı olarak bilgilendirilmesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:05
Kuraklıkla Mücadelede Bilginin Gücü: FAO'dan Çiftçiye Uygulamalı Destek

Kuraklıkla Mücadelede Bilginin Gücü: FAO'dan Çiftçiye Uygulamalı Destek

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık uyarıyor

GÜLSELİ KENARLI - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, kuraklığa karşı en önemli çözümün çiftçinin bilgilendirilmesi olduğunu belirterek, çiftçiye bilginin uygulamalı olarak aktarılması gerektiğini söyledi.

Kuraklığa karşı en önemli çözüm bilgi. Selışık, çiftçilerin doğru bilgiye erişimi ve bu bilginin uygulamalı biçimde aktarılmasının kuraklığın etkilerini azaltmada kilit rol oynadığını vurguladı.

Tarım sektöründe kuraklıkla mücadele konusunun tartışıldığı ortamda Selışık'ın açıklamaları, bilgi paylaşımı ve uygulamalı eğitimlerin önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumla İşbirliği Güçlendiriliyor
2
AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi
3
Kars'ta 6 Yaşındaki Muhammet'in Maganda Kurşunuyla Ölümü: 5 Sanığın Yargılanmasına Devam
4
Tillo Heriresi Üretimi: Üç Kuşak Bir Arada
5
Vedat Işıkhan: Üçlü Danışma Kurulu'nda Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
6
Denizli'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Öldü
7
CHP Lideri Özgür Özel: Gazze Ateşkesi ve Madrid‑Brüksel Temasları

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında