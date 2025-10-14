Kuraklıkla Mücadelede Toprakta Az İşleme Önerisi — Prof. Dr. İsmet Başer

Kuraklıkla Mücadelede Toprakta Az İşleme Önerisi

NKÜ Ziraat Fakültesi Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer uyarıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için toprak işlemesinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada son yıllarda artan kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkati çekti ve üreticilerin tedbir almasının önemine vurgu yaptı.

Başer, "Yağışlar zaman zaman üreticileri rehavete sevk edebiliyor. Bir yağmur yağdı diye elimizi gevşetmemeliyiz. Kuraklık tehlikesi geçmiş değil. Artık suyu daha ekonomik kullanmalı, tarımsal girdileri daha verimli uygulamalıyız." dedi.

Toprağın aşırı işlenmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Başer, uygulama önerilerini şu sözlerle aktardı: "Toprağın aşırı işlenmesinden kaçınmak gerekiyor. Özellikle yazlık ekimlerde mümkünse hiç toprak işlemeden ya da minimum işleme ile ekim yapılması lazım. Kışlık ekimlerde ise yalnızca çok gerekli durumlarda toprak işlenmesi yeterli olur."

Yabancı ot sorunu olmayan alanlarda derin işlemeden ekim yapılmasının hem zaman hem de maliyet avantajı sağlayacağına dikkat çekti.

Başer, ekim zamanının da kuraklıkla mücadelede hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Eskiden kasımın 20'si diyorduk, şimdi artık ekim sonu, kasım başı gibi ekim yapmalıyız. Çünkü artık kuraklık hastalıklardan daha büyük tehdit haline geldi." uyarısında bulundu.

Sulama konusunda ise damla sulama öneren Başer, su kısıtlıysa buğdayın bir ya da iki dönemde sulanabileceğini, "Bir kere su verme imkanı varsa buğdayın en ihtiyaç duyduğu, temiz başağını çıkarmadan, gebeleşme döneminde verilirse çok yararlı olur." bilgisini paylaştı.

Son olarak Prof. Dr. Başer, uygun toprak hazırlığı, zamanında gübreleme ve merdane kullanımı gibi uygulamalarla kuraklığın etkilerinin azaltılabileceğini sözlerine ekledi.

