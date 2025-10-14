Kuraklıkla Mücadelede Toprakta Az İşleme Önerisi — Prof. Dr. İsmet Başer

NKÜ'lü Prof. Dr. İsmet Başer, kuraklıkla mücadelede toprağın aşırı işlenmesinden kaçınılmasını, minimum işleme ve damla sulama uygulanmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 10:31
Kuraklıkla Mücadelede Toprakta Az İşleme Önerisi — Prof. Dr. İsmet Başer

Kuraklıkla Mücadelede Toprakta Az İşleme Önerisi

NKÜ Ziraat Fakültesi Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer uyarıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için toprak işlemesinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada son yıllarda artan kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkati çekti ve üreticilerin tedbir almasının önemine vurgu yaptı.

Başer, "Yağışlar zaman zaman üreticileri rehavete sevk edebiliyor. Bir yağmur yağdı diye elimizi gevşetmemeliyiz. Kuraklık tehlikesi geçmiş değil. Artık suyu daha ekonomik kullanmalı, tarımsal girdileri daha verimli uygulamalıyız." dedi.

Toprağın aşırı işlenmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Başer, uygulama önerilerini şu sözlerle aktardı: "Toprağın aşırı işlenmesinden kaçınmak gerekiyor. Özellikle yazlık ekimlerde mümkünse hiç toprak işlemeden ya da minimum işleme ile ekim yapılması lazım. Kışlık ekimlerde ise yalnızca çok gerekli durumlarda toprak işlenmesi yeterli olur."

Yabancı ot sorunu olmayan alanlarda derin işlemeden ekim yapılmasının hem zaman hem de maliyet avantajı sağlayacağına dikkat çekti.

Başer, ekim zamanının da kuraklıkla mücadelede hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Eskiden kasımın 20'si diyorduk, şimdi artık ekim sonu, kasım başı gibi ekim yapmalıyız. Çünkü artık kuraklık hastalıklardan daha büyük tehdit haline geldi." uyarısında bulundu.

Sulama konusunda ise damla sulama öneren Başer, su kısıtlıysa buğdayın bir ya da iki dönemde sulanabileceğini, "Bir kere su verme imkanı varsa buğdayın en ihtiyaç duyduğu, temiz başağını çıkarmadan, gebeleşme döneminde verilirse çok yararlı olur." bilgisini paylaştı.

Son olarak Prof. Dr. Başer, uygun toprak hazırlığı, zamanında gübreleme ve merdane kullanımı gibi uygulamalarla kuraklığın etkilerinin azaltılabileceğini sözlerine ekledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr....

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için toprağın aşırı işlenmesinden kaçınılması gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA’dan Buhara’daki ‘Girişimci Kadın’lara Yeni Ekipman Desteği
2
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü de Gözaltında: Rüşvet ve Sahtecilik Soruşturması
3
Yozgat Çekerek'te İzinsiz Kazı: 5 Şüpheli Gözaltında
4
Marella Discovery 2 Alanya'ya 1739 Turist Getirdi
5
Çanakkale Ezine'de Eşi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Öldü
6
Edirne'de Tırda 68 Kilo 650 Gram Kokain Ele Geçirildi
7
Fareler ve İnsanlar Fişekhane'de Prömiyer Yaptı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL