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Kurban Bayramı bitti tatilin acı bilançosu açıklandı :49 ölü, 7 bin 683 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişi yaşamını kaybetti, 7,683 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 21.06.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 11:30
Kurban Bayramı bitti tatilin acı bilançosu açıklandı :49 ölü, 7 bin 683 yaralı

TRAFİK KAZALARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Kurban Bayramı tatilinde yollar yine can pazarına döndü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, tatilin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 49 kişi yaşamını kaybederken, 7,683 kişi de yaralandı. Bu acı tablo, tatil boyunca yolların ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürdüğünü belirtti. Bu denetimlerin, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını ifade etti.KURBAN BAYRAMI KAZA

SON 24 SAATTE 668 TRAFİK KAZASI

Bayram tatilinin son 24 saatinde meydana gelen trafik kazaları hakkında da bilgi veren Yerlikaya, bu süre zarfında 668 trafik kazasının yaşandığını ve bu kazalarda 13 kişinin yaşamını kaybettiğini, 1,133 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bu rakamlar, tatil boyunca yaşanan trafik kazalarının ne kadar yaygın ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatili boyunca yapılan denetimlerde toplamda 414 bin 776 aracın kontrol edildiğini bildirdi. Bu denetimler sırasında 22 bin 592 araca hız ve radar işlemi uygulanırken, 39 bin 56 araca ise diğer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı. Denetimlerin, kazaların önüne geçmek ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

SÜRÜCÜLERE UYARI: TRAFİK KURALLARINA UYUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 6 gününde maalesef 49 kişi yaşamını kaybetti. 7 bin 683 kişi ise yaralandı. yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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