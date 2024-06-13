Kurban Bayramı dolayısıyla Evde Bakım Yardımı ödemeleri yarın yapılacak

Bakan müjdeyi verdi: Evde Bakım Yardımı ödemeleri yarın yapılacak

Kurban Bayramı dolayısıyla Evde Bakım Yardımı ödemeleri yarın (14 Haziran 2024 Cuma) hesaplara yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı"nın 2006 yılında, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla başlatıldığını hatırlattı.



Aile Bütünlüğünü Korumak Öncelik

Bakan Göktaş, engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemsediklerini belirterek, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklendiğini ve böylece aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Aylık 7.608 TL Ödeme

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti. "Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz," dedi.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf ve sürdürülebilir olması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

