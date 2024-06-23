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Kurban Bayramı dönüşü dolayısıyla Tekirdağ'dan İstanbul'a uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Trakya ve Çanakkale'den İstanbul'a dönen tatilciler, Tekirdağ'da uzun araç kuyruklarına neden oldu

Yayın Tarihi: 23.06.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 16:00
Kurban Bayramı dönüşü dolayısıyla Tekirdağ'dan İstanbul'a uzun araç kuyrukları oluştu

Trakya ve Çanakkale'den İstanbul'a Dönüş Yoğunluğu

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatillerini Trakya'nın turistik bölgeleri Saros Körfezi ve Çanakkale'de geçiren tatilciler, tatilin son gününde dönüş yoluna geçti. İstanbul'a dönüş için Tekirdağ'dan geçen tatilciler, bölgede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle öğleden sonra artan trafik yoğunluğu, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne hareket eden araçların sayısının artmasıyla daha da belirgin hale geldi.

ARAÇ KUYRUKLARI 3 KİLOMETREYİ BULDU

Tekirdağ'dan İstanbul'a dönüş yolunda araç kuyrukları zaman zaman 3 kilometreyi buldu. Özellikle Tekirdağ'ın Silivri ilçesine sınır olan Çorlu kavşağı, Marmaraereğlisi ilçesi ve kent merkezi yoğun trafikle karşılaştı. Bölgedeki yoğunluğun artması üzerine polis ve jandarma ekipleri, trafik akışını sağlamak için yol üzerindeki önemli kavşaklarda önlemler aldı. Ayrıca, jandarma ekipleri trafik akışını havadan dronla takip ederek olası tıkanıklıkları önlemeye çalıştı.

Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri, trafiğin daha düzenli ve akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Çorlu kavşağı başta olmak üzere, Marmaraereğlisi ilçesi ve kent merkezindeki önemli noktalarda ekipler konuşlandırıldı. Havadan yapılan dron takipleri ile de trafik akışının düzenli bir şekilde devam etmesi sağlandı.

Yetkililer, Çanakkale yönünden gelip İstanbul'a gidecek sürücülerin, Tekirdağ kent merkezinin yanı sıra Çorlu ilçesi üzerinden yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu'nu da kullanabileceklerini belirtti. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun daha da artmasının beklendiği ifade edildi. Bu nedenle sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

DÖNÜŞ YOLCULUĞUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dönüş yolculuğunda tatilcilerin trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak yola çıkmaları önem taşıyor. Uzun araç kuyrukları ve yoğun trafik nedeniyle sürücülerin sabırlı olmaları, hız limitlerine uymaları ve yolculuk boyunca dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, alternatif güzergahların kullanılması, yola çıkmadan önce trafik durumu hakkında bilgi alınması ve acil durumlar için hazırlıklı olunması tavsiye edildi.

SONUÇ

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Trakya ve Çanakkale'den İstanbul'a dönüş yapan tatilciler, Tekirdağ'da uzun araç kuyruklarına neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri, yoğun trafik akışını düzenlemek için çeşitli önlemler aldı. Sürücülerin dikkatli ve sabırlı olmaları, alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

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