Kurban Bayramı için 9 gün tatil kararı!

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala, bayram tatilinin kaç gün süreceği merak konusuydu. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı araştırılırken bugün herkesi sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

YENİ KABİNE İLE İLK TOPLANTI





Yeni kabine bugün ilk toplantısını yaptı. Görüşme yaklaşık olarak 4 saat 10 dakika sürdü. Ekonomik konuların ve terörle mücadelenin ele alındığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının en önemli başlığı şöyle:

"2014 yılından bu yana şan ve şerefle yürüttüğümüz Başkanlığı 5 yıl daha yürütme fırsatı bulduk. 28 milyona yakın kardeşimize de şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'yi Türkiye'den büyük yapan dünya çapındaki kardeşlerime kendi adıma ve ülkem adına teşekkürlerimi iletiyorum.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından bayram tatili hakkında herkesin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan, açıklamasında bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını belirterek "26 ve 27 Haziran'da idari izne ayırma kararı aldık. Hemşehrilerimiz toplam 9 gün izin kullanabilecek." ifadelerini kullandı.