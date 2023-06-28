Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hava tahmin raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmede, Kurban Bayramı süresinde kuzey ve iç kesimlerin yer yer yağmurlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve aynı zamanda da güneşli geçeceği tahmin edildi. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olduğu tahmininde bulunulurken, Ege kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinin ve Güneydoğu Anadolu'da bazı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinden daha sıcak olacak.

Dört günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

28 Haziran Çarşamba yani bayramın ilk günü ülke çapında güneşli bir gökyüzü görülecek. kuzey ve iç kesimler, parçalı bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleriyle beraber, Batı ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Orta Karadeniz Bölgesinin kısı kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda kalan yerler ile birlikte Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı'nın çevresinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken diğer yerlerde hava daha az bulutlu ve güneşli olacak.





29 Haziran Perşembe yani bayramın ikinci gününde yurdun genelinde bulutlu bir havanın hakim olacağı bildirildi. Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile birlikte Sivas çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenirken diğer yerlerin çok bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

30 Haziran Cuma bayramın üçüncü gününde yurt genelinde açık ve aynı zamanda güneşli bir hava hakim olacak. Yurdun kuzey ve doğusu parçalı bulutlu, doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in batı kıyıları, iç ve doğu Karadeniz'in kuzeydoğusu, Anadolu'nun doğusunda Kayseri, Sivas ve Yozgat çevreleri, Parçalı ve gök gürültülü sağanak yağışlı, başka yerlerde parçalı bulutlu ve açık olmasının beklendiği aktarıldı.

1 Temmuz Cumartesi günü Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde yurdumuzun büyük bir bölümünde güneşli hava devam edecek. Kuzeydoğu'da parçalı ve çok bulutlu, orta ve doğu Karadeniz kıyılarıyla Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği kaydedildi.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA TAHMİNİ

İstanbul: Kurban Bayramı ikinci sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günleri parçalı ve parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığının ise 28 ile 31 derece arasında olması bekleniyor.

Ankara: Bayram döneminde havanın parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken günün en yüksek sıcaklığı genellikle 27 - 31 derece arasında tahmin ediliyor.

İzmir: Bayram döneminde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildiği aktarıldı. Günün en yüksek sıcaklığı 33 ila 34 derece arasında görülüyor.