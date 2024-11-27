Küre Dağları Karla Kaplandı: Kış Güzellikleri Havadan Görüntülendi

Küre Dağları’nın Kış Güzelliği

Kar yağışının ardından Küre Dağları beyaza büründü. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumada öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen Küre Dağları Milli Parkı, Türkiye’nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasını 2012 yılında alarak Avrupa'nın özel noktalarından biri oldu.

Zengin Biyoçeşitlilik

Küre Dağları, zengin bitki örtüsü ile birlikte endemik bitkileri ve çeşitli yaban hayatı barındırıyor. Bu milli park, geyik, karaca, ayı, kurt, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu, ötücü kuşlar ve yırtıcı kuşlar ile sürüngenler gibi çok sayıda tür için doğal bir yaşam alanı sunuyor.

Havadaki Güzellikler

Kastamonu ve Bartın arasındaki Küre Dağları'nın Ağlı ve Küre ilçelerini birbirine bağlayan bölümde kar etkili oldu. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların, beyaz örtüyle buluşması ise havadan görüntülendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kar yağışının ardından Küre Dağları beyaza büründü. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından Küre Dağları beyaza büründü. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini sergileyen dağların beyaz örtüyle buluşması havadan görüntülendi.